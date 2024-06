COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Praxisgebühr:

"Nach langen guten Jahren für das deutsche Gesundheitssystem stellte sich zuletzt immer häufiger die Frage: Wer soll das noch alles bezahlen? . Ein Vorschlag, eine härtere Variante der Praxisgebühr einzuführen, um die Arztbesuche teurer zu machen und deren Zahl so zu senken, fällt deshalb auch auf fruchtbaren Boden. Auf den ersten Blick schlüssig, es wäre aber auch ein Ansatz, der auf breite Ablehnung und Protest stoßen würde. So merkwürdig das zunächst klingt, wer die Ärzte wirklich entlasten will, sollte ihnen stattdessen Kompetenzen nehmen. Denn die hohe Zahl der Arztkontakte kommt hierzulande auch deshalb zustande, weil die Mitarbeiter in den Praxen sehr viel weniger dürfen als in anderen Ländern und fast immer der Mediziner persönlich zur Tat schreiten muss."/yyzz/DP/he