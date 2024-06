© Foto: Dall-E



Unter dem Eindruck stark steigender Anleiherenditen wurde Gold am Freitag abverkauft und verzeichnete einen Verlust von über 3 Prozent. Ein Wirkungstreffer?Mit einem Minus von 3,5 Prozent erwischte das in diesem Jahr bislang so gut aufgelegte Edelmetall Gold am Freitag einen rabenschwarzen Tag. Grund für die empfindlichen Verluste waren die starken US-Arbeitsmarktdaten. Die ließen die Renditen für US-Staatsanleihen durch die Decke gehen. So kletterte etwa der Zins für die zehnjährige US-Anleihe binnen kürzester Zeit von 4,3 auf 4,45 Prozent, was zinslose Assets wie Gold und Silber, das sogar 6,7 Prozent verlor, einbrechen ließ. Der größte Einbruch seit dem November 2020 hat im Chartbild …