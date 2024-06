DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Geprüfter Geschäftsbericht 2023 vorgelegt - Jahresergebnis durch "One-Off" belastet

Freienbach (pta/10.06.2024/06:00) - Swiss Estates AG hat den geprüften Geschäftsbericht 2023 am Freitag 7. Juni 2024 nach Börsenschluss mittels Publikation auf der Webseite der Gesellschaft (www.swiss-estates.ch) vorgelegt. Wie bereits publiziert wird das Jahresergebnis 2023 durch ein "One-Off" belastet, d.h. durch eine einmalige Belastung der Jahresrechnung, welche allerdings keinen Trend darstellt. Ohne diesen Einschnitt wäre das Jahresergebnis 2023 positiv ausgefallen.

Im geprüften Geschäftsbericht 2023 wird der Nettoliegenschaftsertrag mit TCHF 6'424 (Vorjahr TCHF 6'154) somit mit +4.4 Prozent ausgewiesen. Der EBITDA beläuft sich per Ende der Berichtsperiode auf TCHF 3'798 (Vorjahr TCHF 7'725), das Jahresergebnis auf TCHF -3'797 (Vorjahr TCHF 5'301). Der Liegenschaftsbestand zu Verkehrswerten steht per 31. Dezember 2023 mit TCHF 190'662 zu Buche (Vorperiode TCHF 188'552), was einem Anstieg von +1.1 % bzw. TCHF 2'110 entspricht. Die Hypothekarverbindlichkeiten stiegen per Ende 2023 auf TCHF 117'016 (Vorjahr TCHF 113'819 / +2.8 %). Das Eigenkapital nach latenten Steuern beläuft sich neu auf TCHF 57'922 (Vorjahr TCHF 61'542 / -5.9 %) wobei die Eigenkapitalquote auf 29.9 % (Vorjahr 32.1 % / -6.9 %) sank. Das Eigenkapital vor latenten Steuern beläuft sich per Ende 2023 auf TCHF 65'948 (Vorjahr TCHF 70'062 / -5.9 %). Die Net Asset Value (NAV) per 31. Dezember 2023 beläuft sich auf CHF 14.17 (Vorjahr CHF 15.05 / -6.0 %).

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung des geprüften Geschäftsberichts 2023 wurden die stimmberechtigten Aktionäre der Gesellschaft schriftlich zur ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 eingeladen, welche am 28. Juni 2024 virtuell abgehalten wird. Die Durchführung der virtuellen Generalversammlung wird durch den auf solche Events spezialisierten LegalTech-Startup Konsento AG, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich unterstützt, wobei dabei die Abwicklungsplattform wwww.konsento.ch zum Einsatz kommt, welche die rechtskonforme Organisation und Durchführung von Generalversammlungen (physische, virtuelle oder hybride Durchführungen) ermöglicht, die elektronische Stimmabgabe für Aktionäre und Stimmrechtsvertreter erlaubt und unter anderem auch die Abstimmungsergebnisse automatisch, sekundenschnell und korrekt auf Basis der aktuellen Aktienanteile berechnet sowie auch die Protokolle der Generalversammlung erstellt.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

- Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG, welche als Vorzugsaktien ausgestaltet wurden, sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

