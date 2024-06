Unser Depotwert ist im Vollspeed-Modus. Zuletzt stand noch ein US-Abgeber, der Dimensional Fund, auf der Briefseite im Wege. Offensichtlich hat er sich zurückgezogen, wie am Orderbuch erkennbar - Restposition noch 0,43 % an SGL. Gleichzeitig hat Susanne Klatten damit begonnen, ihr Vehikel Skion an ihre Kinder zu übertragen. Skion hält 28,5 % der Anteile, BMW 18,4 % und VW 7,4 %. Diese Anteile, vermuten wir, stehen zur Disposition. Operativ ist das Potenzial attraktiv. Sie wissen: Die mittelfristige Prognose von SGL impliziert ein Umsatz-/EBITDA-Wachstum mit durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten von etwa 8 bzw. 14 % bis 2028 bei Margen um 15 bis 18 %. Der Wachstumstrigger kommt dabei aus Sektoren wie Halbleiter, LED sowie (Li-Ionen-) Batterien und Wasserstoff. Das durchschnittliche 12-Monatsziel der Analysten liegt bei knapp 10 €. Die DEUTSCHE BANK nennt 10,80 €.



