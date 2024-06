DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OSTDEUTSCHE FLUGHÄFEN - Wirtschaftsvertreter aus allen sechs ostdeutschen Bundesländern haben die Bundesregierung aufgefordert, die Flughäfen Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle auszubauen und zu stärken. "An beiden Flughäfen braucht es sowohl ein breiteres Angebot an Langstreckenflügen als auch eine bessere verkehrliche Anbindung", heißt es in einem Brief, den die ostdeutschen IHKs an Bundeskanzler Scholz laut Funke geschickt haben. Das Ungleichgewicht zeige sich deutlich: Während an westdeutschen Airports täglich 172 Langstreckenflüge abheben, sind es von ostdeutschen Flughäfen gerade einmal 6 bis 8. (Funke Mediengruppe)

IWF/USA - Die Vize-Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat die USA aufgefordert, ihre Schulden zu reduzieren. Für die Industrienationen sei es an der Zeit "in die fiskalische Konsolidierung zu investieren, und aufzuzeigen, wie sie die Schulden wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückführen, sagte Gita Gopinath der Financial Times. "Für die USA sehen wir reichlich Spielraum, um ihre Haushaltsdefizite zu verringern, auch angesichts der Stärke der US-Wirtschaft." Der Versuchung, all ihre Ausgaben durch Schulden zu finanzieren, sollten diese Länder widerstehen, fügte sie hinzu. (Financial Times)

VERBRENNER - Die Präsidentin des Wirtschaftsrats der CDU, Astrid Hamker, hofft auf eine Rücknahme des Verbrennerverbots 2035 nach der Europawahl. Zur Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) sagte sie: "Das Verbrennerverbot 2035 ist falsch und muss gestoppt werden. Da soll eine Industrie beerdigt werden, nur weil man meint, den Weg zur Klimaneutralität nicht technologieoffen bestreiten zu können". In Deutschland sei die Automobilindustrie "unsere Schlüsselbranche" mit einer Million Arbeitsplätze. (Neue Osnabrücker Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mod/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2024 00:51 ET (04:51 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.