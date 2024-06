Ethereum Kursanalyse: Tief seit 2016! Was passiert jetzt?

Neue Woche, neues Glück! Denn am Wochenende scheiterte bei Ethereum der Ausbruch über die Kursmarke von 4.000 US-Dollar. Auch Bitcoin wurde am untergeordneten Widerstand bei rund 61.700 US-Dollar abgelehnt. Kurzfristig hat sich das bullische Momentum etwas eingetrübt und auch die Gier ist nach dem Fear & Greed Index weniger vorhanden.

Ethereum konsolidiert bei rund 3.700 US-Dollar. Während jedoch auch der Abwärtsdruck aktuell überschaubar scheint, deutet vieles auf eine Erholungsbewegung mittelfristig hin.

Nun erreicht auch ein wichtiger Indikator ein neues Allzeittief seit 2016. Was passiert jetzt und kann Ethereum wieder haussieren?

Indikator bricht ein: Allzeittief für Ethereum - was folgt?

Der "Supply on Exchange" bei Ethereum bezeichnet die Menge an ETH, die auf Kryptobörsen gehalten wird. Dieser Indikator ist wichtig, da er zeigt, wie viel ETH sofort verfügbar ist für den Handel. Ein hoher Supply on Exchange kann auf Verkaufsdruck hinweisen, da viele Anleger bereit sein könnten, ihre ETH zu verkaufen. Umgekehrt deutet ein niedriger Wert darauf hin, dass Anleger ihre ETH länger halten wollen, was zu einer potenziellen Preissteigerung führen kann, da das Angebot im freien Markt begrenzt ist. Schließlich ist die Entscheidung für Self-Custody auch eine Entscheidung für das Halten der Kryptos.

$ETH supply on exchanges is at an 8-year low.



Ethereum ETFs are about to cause a massive supply shock.



As a result, the price of $ETH could skyrocket.



Are you prepared? pic.twitter.com/dVe9t3SIXw - Lark Davis (@TheCryptoLark) June 8, 2024

Der Analyst Lark Davis verweist nun darauf, dass das Ethereum-Angebot auf Börsen ein 8-Jahres-Tief erreicht hat. Dieser prognostiziert, dass bevorstehende Ethereum-ETFs einen massiven Angebotsschock verursachen könnten. Dies bedeutet, dass die Nachfrage nach ETH weiter stark steigen könnte, während das verfügbare Angebot begrenzt bleibt. Dadurch könnte der Preis von ETH erheblich in die Höhe schießen, da Anleger verstärkt in den Markt drängen und die Knappheit an verfügbaren ETH den Preis nach oben treibt. Doch ist es so einfach? Klar scheint das Folgende:

Ethereum scheint derzeit knapper als Bitcoin zu sein. Zentralisierte Börsen verzeichnen einen Rückgang des Angebots: BTC auf 11,73 Prozent und ETH auf 10,56 Prozent. Diese Knappheit deutet darauf hin, dass Ether auf den Börsen noch weniger verfügbar ist als Bitcoin, was auf eine potenziell höhere Preissteigerung hinweist.

Exchanges are running out of Bitcoin & Ethereum!



BTC: 11.73%

ETH: 10.56%



Ether continues to be scarcer on centralized exchanges than Bitcoin! pic.twitter.com/W7VAahlX0l - Leon Waidmann | On-Chain Insights (@LeonWaidmann) June 9, 2024

Derartige Knappheit war schon immer auch ein Argument für den Kauf von Kryptowährungen.

Der Markt ist zugleich bullisch für Ethereum, da es starke nachfrageseitige Treiber gibt. Große Investoren positionieren sich bereits, was auf ein steigendes Vertrauen in zukünftige Preissteigerungen hinweist. Zudem stehen Ethereum-ETFs kurz vor der Einführung, was das institutionelle Interesse weiter steigern könnte.

Laut Analyst Ali Martinez zeigt der jüngste Rückgang des Ethereum-Angebots auf Börsen auch, dass Wale weiterhin akkumulieren. On-Chain-Daten offenbaren einen deutlichen Anstieg der Adressen. Dies deutet auf eine potenziell starke Preisbewegung hin, da weniger ETH für den Handel verfügbar ist und die Nachfrage steigt.

The number of Ethereum addresses holding 10,000+ $ETH has increased by 3% in the last three weeks, signaling an important spike in buying pressure! pic.twitter.com/7qq5HgGP37 - Ali (@ali_charts) June 9, 2024

ERC-20-Token mit Potenzial: Boomt WienerAI dank KI-Technolgoie?

In einem Ethereum-Bullenmarkt profitieren historisch zuerst größere Altcoins, gefolgt von kleineren Small-Caps. Interessieren sich Anleger für neue Kryptos mit hohem Potenzial, lohnt womöglich im Juni 2024 ein Blick auf WienerAI. Dieser neue Meme-Coin im ERC20-Ökosystem kombiniert Künstliche Intelligenz (KI) und Memes, zwei der dominierenden Trends von 2024. Bereits rund 5 Millionen US-Dollar flossen in den WAI Presale.

WienerAI nutzt die Synergien von KI und Blockchain-Technologie, um eine starke Performance im Krypto-Markt zu ermöglichen. Der AI-gestützte Trading-Bot optimiert Handelsstrategien und bietet Nutzern erhebliche Vorteile. Mit diesen innovativen Ansätzen hat WienerAI das Potenzial, eine Nische im Markt zu finden. WienerAI hebt sich durch seinen AI-gesteuerten Trading-Bot hervor. Dieser analysiert kontinuierlich Marktdaten und liefert präzise Handelsempfehlungen, was das Krypto-Trading für Nutzer optimiert. Das Team plant also, in 2024 einen der fortschrittlichsten Trading-Bots für private Nutzer zu lancieren. Dieser innovative Bot bietet einen klaren Vorteil im Marktgeschehen, indem er schnelle und fundierte Entscheidungen ermöglicht.

Ein zusätzlicher Anreiz sind die hohen täglichen Staking-Belohnungen. Das Halten von WienerAI-Token ist besonders lukrativ, mit einer jährlichen Rendite von mehr als 200 Prozent APY. Das Staking ist bereits im Presale über Ethereum möglich. Da der Preis in 48 Stunden wieder steigt, lohnt sich eine schnelle Analyse.

