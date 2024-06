News von Trading-Treff.de Fast unveränderte DAX-Woche mit Suche nach neuem Impuls, die Nasdaq festigt ihre Hochs. Neue Trading-Ideen am Montag den 10.06.2024 EZB-Nachwehen am Freitag verdaut? Als Video habe ich meinen Marktausblick am Sonntag hier verankert: Der Ausbruchsversuch auf der Oberseite im Rahmen der EZB-Erwartungen wurde noch am Donnerstag negiert. So scheiterte der Index am Donnerstag letztlich am 18.700er-Bereich, wie wir in der Morgenanalyse ...

