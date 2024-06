Der DAX hat sich am Freitag mit einem Minus von 0,5 Prozent auf 18.557,27 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Am Ende stand ein Wochengewinn von 0,3 Prozent zu Buche. Der Start in die neue Woche dürfte etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 18.504 Zähler.Auf der Konjunkturseite fällt der Blick in dieser Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch. In der vergangenen Woche hatte bereits die Europäische Zentralbank ...

