LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Covestro mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Erstmals im laufenden Jahr deuteten die Preishandelsspannen für petrochemische Produkte im Mai auf sinkende operative Ergebnisschätzungen (Ebitda) für den Chemiekonzern BASF hin, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte seine Ebitda-Prognosen für 2024 und 2025 um jeweils 4 Prozent. Für Konkurrent Covestro senkte er seine Schätzung für 2024 um 16 Prozent, hob sie aber für 2025 um 1 Prozent an. Stewart bevorzugt Covestro gegenüber BASF. Denn trotz der Übernahmegespräche mit Adnoc wiesen Covestro keine Prämie auf, betonte er./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2024 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

