Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Studie

Die Schweiz gehört zu den drei wichtigsten Zielmärkten für aktivistische Investoren in Europa



10.06.2024 / 08:00 CET/CEST





Medien Mitteilung Die Schweiz gehört zu den drei wichtigsten Zielmärkten für aktivistische Investoren in Europa Deutliche Zunahme aktivistischer Kampagnen in der Schweiz im Vergleich zu 2023 Drohungen aktivistischer Investoren treiben Gewinne in den Zielsektoren in die Höhe Kleinere Aktivisten suchen das Rampenlicht, große Aktivisten engagieren sich hinter den Kulissen Rund 150 europäische Unternehmen könnten in den nächsten 18 Monaten ins Visier aktivistischer Investoren geraten - 14 davon in der Schweiz Zürich, 10. Juni 2024 - Das weltweit tätige Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal ("A&M") hat die Ergebnisse seiner jüngsten Analyse aktivistischer Investoren in Europa bis Ende 2024 und bis ins Jahr 2025 veröffentlicht, den "A&M Activist Alert" oder "AAA". Der Bericht enthält eine neue Analyse, die zeigt, dass die proaktivsten Unternehmen die Herausforderung annehmen, wenn ein ähnliches Unternehmen ins Visier aktivistischer Investoren gerät. Je ähnlicher die Vergleichsunternehmen dem Zielunternehmen sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie ihre operative und finanzielle Performance angesichts der Bedrohung durch Aktivisten verbessern. Vergleicht man das oberste Quartil dieser Vergleichsunternehmen mit dem obersten Quartil des gesamten Sektors, so zeigt sich eine Outperformance von durchschnittlich 9,1% mehr Gewinn pro Aktie, 0,8% mehr Bruttomarge und 1,3% mehr Kapitalrendite. Für die 440 Unternehmen in diesem Top-Quartil führte dies zu einer geschätzten Steigerung des Shareholder Value von über 235 Mrd. USD über den untersuchten Zeitraum.1 [1] Malcolm McKenzie, Managing Director and Chair of European Corporate Transformation Services sagte: "Das Hauptziel eines Aktivisten ist es, Unternehmen zu Veränderungen zu bewegen, die zu einem höheren Shareholder Value führen, ohne eine Prämie für die Kontrolle zu zahlen. Größere Aktivisten haben ein Profil und eine Erfolgsbilanz, die es ihnen zunehmend erlauben, die Ablenkung durch eine öffentliche Kampagne zu vermeiden. Konstruktiv zu sein und anzuerkennen, dass niemand ein Monopol auf gute Ideen hat, kann bedeuten, dass alle gewinnen." Kampagnen aktivistischer Investoren in der Schweiz nehmen zu Im Jahr 20241 gab es bisher europaweit 88 Kampagnen, 16% weniger als im Vorjahr. Der Rückgang der aktivistischen Kampagnen trug auch dazu bei, dass die Zahl der Aktionärsanträge auf europäischen Hauptversammlungen um 30% zurückging. Großbritannien bleibt mit 25 Kampagnen nach wie vor der aktivste Markt in Europa, gegenüber 27 in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023. Deutschland ist weiterhin mit 21 Kampagnen im laufenden Jahr ein bedeutender Markt für aktivistische Investoren. In der Schweiz ist eine deutliche Zunahme der aktivistischen Kampagnen zu verzeichnen. Diese stiegen auf 16% der europaweiten Kampagnen, gegenüber 9% im Vorjahr. Seit Anfang des Jahres gab es in der Schweiz insgesamt 14 Kampagnen von aktivistischen Investoren. Unter den angegriffenen Schweizer Unternehmen befinden sich Firmen wie Glencore oder Chubb Limited. Die Zunahme von Kampagnen aktivistischer Investoren in der Schweiz wurde von Alvarez & Marsal im Hinblick auf die aktionärsfreundlicheren Reformen des Gesellschaftsrechts, die im Januar 2023 in Kraft traten, vorhergesagt. Die Sektoren Industrie und Konsumgüter stehen weiterhin im Fokus, wobei der Schwerpunkt auf Automobilherstellern und verpackte Konsumprodukte liegt. In diesen Sektoren wurden 14 bzw. 17 Kampagnen durchgeführt. Das Interesse aktivistischer Investoren an Unternehmen aus dem Rohstoffsektor hat ebenfalls deutlich zugenommen: Die Anzahl der Kampagnen stieg von 5,9% im Jahr 2023 auf 14,5% im Jahr 2024. Kampagnen kleinerer Aktivisten auf dem Vormarsch 2024 haben sich bisher vor allem kleinere aktivistische Investoren zu Wort gemeldet. Aktivistische Fonds mit einem AUM von mehr als 10 Mrd. USD haben lediglich 10,5% der Kampagnen lanciert, verglichen mit 28% vor drei Jahren. Umgekehrt haben Fonds mit einem Gesamtvermögen von weniger als 2 Mrd. USD in diesem Jahr 74% der Kampagnen durchgeführt, verglichen mit 61,5% im Vorjahr. Aus den Marktgesprächen von Alvarez & Marsal geht deutlich hervor, dass grössere Fonds zunehmend privatere Ansätze und konstruktives Engagement favorisieren, das die Notwendigkeit öffentlicher Kampagnen überflüssig macht. Umwelt- und Sozialziele sind weiterhin von grosser Bedeutung für Unternehmen und ihre Stakeholder. 2024 gab es bisher 19 Kampagnen, in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023 waren es 26. Alvarez & Marsal geht davon aus, dass der kurzfristige Renditefokus weitere Unterstützung finden wird und damit die ESG-Dynamik etwas bremsen wird. Alessandro Farsaci, Head of the Swiss Restructuring and Turnaround Practice sagte: "Mit dem verstärkten Fokus auf Schweizer Unternehmen sollten Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen darauf vorbereitet sein, herausgefordert zu werden. Mit Offenheit und der Einsicht, dass niemand ein Monopol auf gute Ideen hat, müssen aus aktiven Aktionären keine aktivistischen Investoren werden." Ausblick für H2 2024 & 2025 Der aktualisierte A&M Activist Alert prognostiziert, dass in den nächsten 18 Monaten 148 Unternehmen durch aktivistische Aktionäre bedroht sein könnten. Mit der Zunahme des Dealmaking werden die Optionen und Möglichkeiten zur Steigerung des Shareholder Value zunehmen. Es wird mehr aktivistische Forderungen im Zusammenhang mit geplanten Fusionen und Übernahmen geben (für, gegen und/oder als Gegenleistung). Public-to-Private-Deals werden stärker in den Fokus rücken und das Interesse von Aktivisten auf sich ziehen. Großbritannien steht mit 57 gefährdeten Unternehmen weiterhin im Fokus, gefolgt von Deutschland mit 31 und der Schweiz mit 14 Unternehmen. Die Sektoren Konsumgüter, Energie und Rohstoffe werden voraussichtlich verstärkt ins Visier von Aktivisten geraten, wobei die erwartete Rückkehr des M&A-Marktes einer der Hauptfaktoren ist. 37 Konsumgüterunternehmen sind gefährdet, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Bekleidung und Basiskonsumgütern liegen dürfte. Der Industriesektor wird mit 41 voraussichtlichen Zielen weiterhin der am stärksten angegriffene Sektor sein. 20 Technologieunternehmen wurden als besonders gefährdet eingestuft. Hinweise für Medienschaffende Über die AAA Das Activist Alert-Modell von A&M umfasst eine detaillierte Analyse von börsennotierten Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 200 Millionen Euro oder mehr, die ihren Hauptsitz in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Skandinavien, der Schweiz, den Benelux-Ländern, Italien und Spanien haben. Insgesamt wurden 1.567 europäische Unternehmen analysiert und ihre Leistung mit der von 4.570 globalen Wettbewerbern verglichen. Alvarez & Marsal analysiert jedes Unternehmen anhand von 48 quantitativen und qualitativen Variablen, die aus öffentlich zugänglichen Daten abgeleitet werden, und bewerten die relative Leistung eines Unternehmens im Vergleich zu seinen weltweiten Branchenkollegen. Über Alvarez & Marsal Führende, global operierende Unternehmen, Investoren und öffentliche Einrichtungen weltweit wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), für kompetente Unterstützung bei der Lösung betrieblicher, finanzieller und/oder regulatorischer Herausforderungen. A&M befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 1983 in Privatbesitz. Wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um eine Transformation zu bewirken und den Wandel voranzutreiben, wenden sich unsere Kunden an unser fundiertes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu liefern. Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir greifbare Ergebnisse für Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Unsere Führungskräfte und ihre Teams nutzen die Erfahrung von A&M im Bereich Restrukturierung, um Unternehmen zu helfen, entschlossen zu handeln, ihr Wachstum zu beschleunigen und ihre Ergebnisse zu verbessern. Wir sind erfahrene Fachleute und Berater, ehemalige Regulatoren und Industriebehörden, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was notwendig ist, um Veränderungen in strategischen Unternehmenswert umzuwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu schaffen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie: Alvarez & Marsal KONTAKT: Nicolas Weidmann

Dynamics Group

+41 (0)79 372 2981

nwe@dynamicsgroup.ch



Alessandro Farsaci

Managing Director, Restructuring

Alvarez & Marsal

afarsaci@alvarezandmarsal.com [1] Januar bis Mai 2024 inklusive Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: AAA Mid-Year Report 2024 Swiss Medien Mitteilung D Final

Datei: A&M_AAA Interim Outlook_June 2024_Final





Ende der Medienmitteilungen