QAD nutzt maschinelles Lernen, um den Klassifizierungsprozess zu beschleunigen

QAD Inc., ein führender Anbieter von Cloud-basierten Fertigungs- und Lieferkettenlösungen der nächsten Generation, gab heute auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2024 wichtige neue Funktionen für seine Importmanagement-Lösung bekannt.

QAD Import Management ein Teil der QAD Global Trade and Transportation Execution (GTTE) umfasst jetzt ein Produktklassifizierungstool, das auf künstlicher Intelligenz basiert. Bei der Produktklassifizierung wird einem Artikel ein Identifizierungscode für Waren auf der Grundlage des Harmonisierten Systems (HS) der Weltzollorganisation (WZO) zugewiesen. Anhand dieses Codes werden Ein- und Ausfuhren von den Zollbehörden bearbeitet sowie Zölle und Steuern berechnet.

"Die Produktklassifizierung ist wohl das wichtigste Element bei internationalen Handelsgeschäften, aber auch eine der zeitaufwändigsten und komplexesten Aufgaben, die Fachleute im Handel bewältigen müssen", so Carter Lloyds, Chief Product and Marketing Officer bei QAD. "Diese neue Funktion unterstreicht die "Pragmatic AI"-Strategie von QAD, bei der künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Menschen bei der Lösung von Problemen zu unterstützen."

Der Algorithmus, der auf maschinellem Lernen basiert, vergleicht die Daten mit denen bereits klassifizierter Produkte und gibt eine Liste mit empfohlenen Produkten und den entsprechenden HS-Codes aus, basierend auf der prozentualen Übereinstimmung. Da mit einem bekannten HS-Code eines gleichen oder ähnlichen Produkts begonnen wird, können Klassifizierungen deutlich schneller durchgeführt werden. Wenn der Nutzende den empfohlenen HS-Code bestätigt, wird das Ergebnis an das System zurückgegeben, das wiederum aus der Antwort "lernt" und die Ergebnisse für zukünftige Vergleiche entsprechend anpassen kann.

"Dies wird die Art und Weise, auf die die Produktklassifizierung heute traditionell durchgeführt wird, grundlegend verändern, da der Importierende von einer etablierten Produktklassifizierung ausgehend "rückwärts" arbeiten kann. So sparen Unternehmen viel Zeit und fördern gleichzeitig die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz der Klassifizierung", fügte Lloyds hinzu. "Wir freuen uns darauf, diese technologischen Fortschritte in der Praxis zu sehen."

Weitere Informationen darüber, wie QAD-Lösungen Ihre Transformation vorantreiben können, finden Sie unter qad.com.

Über Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Die Gartner Supply Chain Symposium/Xpo Konferenz bietet wichtige Einblicke, Strategien und Rahmenbedingungen für Chief Supply Chain Officers (CSCOs) und Führungskräfte aus dem Bereich Supply Chain, mit denen sie in ihren Organisationen Großes bewirken und echte Veränderungen vorantreiben können. Schließen Sie sich 2024 einer globalen Gemeinschaft von CSCOs und Führungskräften aus dem Supply-Chain-Bereich an. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.gartner.com/en/conferences/emea/supply-chain-spain

