DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NVIDIA CORP. CDR REG.S NVDG CA67080A1093 10.06.2024 HZE/EOT
PING AN INSURANC.H ADR/2 PZXB US72341E3045 10.06.2024 HZE/EOT
FLUGHAFEN WIEN ADR 1/4 FLW US9266281081 10.06.2024 HZE/EOT
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NVIDIA CORP. CDR REG.S NVDG CA67080A1093 10.06.2024 HZE/EOT
PING AN INSURANC.H ADR/2 PZXB US72341E3045 10.06.2024 HZE/EOT
FLUGHAFEN WIEN ADR 1/4 FLW US9266281081 10.06.2024 HZE/EOT