Es ist gerade mal knapp drei Jahre her, da wollte der Rückversicherer Swiss Re (nach Prämien die Nr. 2 der Welt) bei ESG-Themen ganz vorne mit dabei sein. Als damals die Net Zero Insurance Alliance (NZIA) ins Leben gerufen wurde, eine Initiative der Vereinten Nationen (UN) mit führenden Erst- und Rückversicherern, um zu einer klimaneutralen Wirtschaft beizutragen, war Swiss Re Gründungsmitglied. Auch die von Investoren geleitete Initiative Climate Action 100+, die sicherstellen möchte, dass die größten Treibhausgasemittenten Maßnahmen für das Klima ergreifen, unterstützten die Schweizer. Vor wenigen Tagen wurde nun bekannt, dass der Rückversicherer bei Climate Action 100+ nicht mehr mitmischen möchte. Einen Medienbericht bestätigte Swiss Re gegenüber PLATOW. Die NZIA verließ man schon vor über einem Jahr. Hat der Rückversicherer also keine Lust mehr auf Nachhaltigkeit? Die offizielle Begründung in Sachen Climate ...

