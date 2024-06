© Foto: Hiro Komae/AP/dpa



Manipulierte Tests bei Japans größten Autobauern werfen die Branche tiefer in die Krise. Der neue Skandal verschärft die sowieso schon bestehenden Probleme weiter.Der Aktienmarkt hat empfindlich auf die jüngsten Enthüllungen über manipulierte Testdaten bei einigen der größten japanischen Automobilhersteller reagiert. Nachdem das japanische Verkehrsministerium falsche Daten bei der Zertifizierung bestimmter Modelle aufgedeckt hatte, brachen die Aktien der betroffenen Unternehmen deutlich ein. Toyota, der größte Autohersteller, verlor innerhalb einer Woche mehr als 2,45 Billionen Yen (rund 14,5 Milliarden Euro) an Marktwert, was einem Minus von 5,4 Prozent entspricht. Auch Mazda und andere …