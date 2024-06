Über eine Million Bitcoin: ETF-Emittenten kaufen den Markt leer

Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Krypto-Investoren. Während Experten seit Monaten davon sprechen, dass eine Rallye bevorstehen könnte, bei der der Bitcoin-Kurs auf weit über 100.000 Dollar steigt, sieht die Wahrheit anders aus. Erneut ist es nicht gelungen, die 70.000 Dollar Marke zu halten. Dennoch stehen die Chancen gut, dass es früher oder später zur Kursexplosion kommt. Einer der Hauptgründe dafür sind die Emittenten der Spot Bitcoin ETFs, die das digitale Gold an die Wall Street bringen und im Auftrag ihrer Kunden kaufen. Inzwischen halten die Vermögensverwalter über eine Million Bitcoin.

So viele Bitcoin besitzen die ETF-Emittenten

In den USA wurden im Januar dieses Jahres Spot Bitcoin ETFs zugelassen, nachdem sich die Börsenaufsichtsbehörde SEC lange dagegen gewehrt hat. Seitdem haben die börsengehandelten Fonds alle Erwartungen übertroffen. In anderen Teilen der Welt hat es vorher schon Bitcoin ETFs gegeben und manche Länder sind nach den USA bereits nachgezogen. Allein in den USA halten die Emittenten wie BlackRock, Fidelity und Co. über 800.000 Bitcoin im Wert von fast 62 Milliarden Dollar. Weltweit sind es 1,031 Millionen Bitcoin, die ETF-Emittenten halten.

Während die Nachfrage durch die börsengehandelten Fonds weltweit steigt, wurde das Umlaufangebot neuer Bitcoin durch das Halving erst im April dieses Jahres wieder halbiert. Das Angebot wird also immer knapper, was sich inzwischen auch an den Kryptobörsen zeigt. Noch nie hat es so wenig Bitcoin an den Kryptobörsen gegeben wie jetzt.

Bitcoin balance on exchanges just hit all-time low.



Supply shock incoming pic.twitter.com/jhcNV141Ts - Vivek (@Vivek4real_) June 9, 2024

Damit stehen die Chancen gut, dass die Kursrallye schon bald weitergehen kann, wovon auch die meisten Altcoins profitieren dürften. Abgesehen von Bitcoin sind es heuer aber vor allem Meme Coins, die Anleger begeistern, wie das schon seit dem Jahreswechsel zu beobachten ist. Mit WIF, FLOKI und BOME haben heuer schon wieder einige Meme Coins die Milliarden Dollar Marke überschritten und auch PEPE hat seinen Wert in diesem Jahr nochmal vervielfacht und zwischenzeitlich eine Bewertung von mehr als 7 Milliarden Dollar erreicht. Mit PlayDoge ($PLAY) steht bereits der nächste Meme Coin bereit, der durch die Decke gehen könnte.

Jetzt mehr über PlayDoge erfahren.

Anleger setzen vermehrt auf $PLAY

Während sich Bitcoin noch von seiner volatilen Seite zeigt und noch keine klare Richtung einschlägt, wird am Meme Coin Markt umso mehr auf schnelle Gewinne spekuliert. Hier können täglich Renditen von tausenden Prozent erzielt werden, auch wenn das Risiko dabei natürlich deutlich höher ist. Bei PlayDoge ($PLAY) haben Anleger derzeit die Möglichkeit, noch von Anfang an zu investieren, da der Token derzeit noch im Vorverkauf angeboten wird. Der Presale ist von Anfang an ein voller Erfolg und hat in 2 Wochen über 3,5 Millionen Dollar umgesetzt, wodurch eine Kursexplosion fast schon unvermeidbar erscheint.

($PLAY Token-Vorverkauf - Quelle: PlayDoge Website)

PlayDoge ($PLAY) liefert nicht nur einen weiteren Meme Coin, die Entwickler arbeiten auch an einem Play to Earn Game, bei dem DOGE - der beliebteste Meme Coin überhaupt - in ein Tamagotchi verwandelt wird. Spieler, die sich um ihren DOGE kümmern, können so $PLAY-Token verdienen, wodurch der Coin schnell an Beliebtheit und Bekanntheit gewinnen dürfte. Aufgrund der hohen Nachfrage während des Presales und des einzigartigen Konzepts gehen Analysten davon aus, dass der $PLAY-Kurs nach dem Launch schnell explodieren könnte und PlayDoge das Potenzial hat, zu einem der wichtigsten Meme Coins in diesem Bullrun zu werden.

Jetzt $PLAY im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.