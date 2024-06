The following instruments on XETRA do have their first trading 10.06.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.06.2024Aktien1 SE0021921822 Kinda Brave Entertainment Group AB2 CA3638821015 Galloper Gold Corp.3 KYG0704V2022 Baijiayun Group Ltd.4 US12776P6060 Capricorn Energy PLC ADRAnleihen1 USC8185KAA00 Saturn Oil & Gas Inc.2 XS2837824254 Northwestern Mutual Global Funding3 DE000DW6AD02 DZ BANK AG4 US172967PL97 Citigroup Inc.5 FR001400QOL3 Engie S.A.6 ES0000090946 Junta de Andalucía7 XS2654059752 Turkiye Is Bankasi A.S.8 XS2485814680 European Bank for Reconstruction and Development9 FR001400QMF9 Frankreich, Republik