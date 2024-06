Der DAX kam zum Wochenschluss noch einmal unter Druck und gab am Freitag 0,5% auf einen Endstand bei 18.557 ab. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag auf das neue Monatshoch bei 18.785 gestiegen war, drehten die Blue Chips wieder nach unten ab. Dabei eröffneten die Kurse den Handel mit dem Tageshoch bei 18.649 und fielen am frühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...