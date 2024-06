Der Rüstungskonzern und Automobilzulieferer Rheinmetall will künftig auch im Weltraum aktivieren. Auf der am Sonntag beendeten Luftfahrtausstellung ILA in Berlin wurde bekannt, dass sich Rheinmetall am Betreiber der weltgrößten Flotte niedrigfliegender Radar-Aufklärungssatelliten, Iceye aus Finnland, beteiligt.Iceye kann mit seinen Satelliten bei Tag und Nacht und auch bei Wolken aus dem Weltall Daten quasi in Echtzeit liefern. Der Einsatz solcher Flotten wird bei militärischen Konflikten immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...