DJ EUREX/Bund-Future dreht im Verlauf íns Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.30 Uhr 8 Ticks niedriger bei 130,11 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,11 Prozent, ehe er bis auf das Tageshoch von 130,27 zulegte. Das bisherige Tagestief liegt bei 130,08 Prozent. Umgesetzt wurden 46.271 Kontrakte.

"In dieser Woche spielt die Musik eher in den USA", heißt es bei der Helaba. Dort entscheidet die Notenbank am Mittwoch über das weitere, geldpolitische Vorgehen. Zudem stehen dann auch die Verbraucherpreise für Mai zur Veröffentlichung an.

Das technische Bild sei uneinheitlich, so die Helaba-Analysten. Zwar lägen Stochastic und MACD oberhalb der Signallinien, sie hätten aber an Dynamik eingebüßt. Die 21-Tage-Linie bilde bei 130,95 einen ersten Widerstand, darüber die Zone 131,51/58 sowie die 55-Tagelinie bei 131,81.

June 10, 2024 02:35 ET (06:35 GMT)

