Die Aktie von The Platform Group (WKN: A2QEFA) hat seit Jahresanfang mit einem Kursgewinn von +56,33 % geglänzt. Was treibt dieses derzeit nur bei Kennern der deutschen Nebenwerte bekannte Papier jetzt so stark an? Und lohnt sich nach dem Anstieg noch der Einstieg? Nahezu unbekannte neue Investmentstory Der Konferenzraum auf der Herbstkonferenz 2023 in Frankfurt war beachtlich gefüllt, als Dominik Benner den anwesenden Analysten, Fondsmanagern und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...