Die Aktie der Porsche AG steht im vorbörslichen Handel am Montagmorgen unter Druck. Grund für die Kursverluste ist die Tatsache, dass das Papier zu Beginn der neuen Handelswoche Ex-Dividende gehandelt wird. Finanztreff.de verrät, was es damit auf sich hat und welche Anleger sich über die Dividende freuen können.Die Hauptversammlung der Porsche AG genehmigte am vergangenen Freitag eine Ausschüttung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...