Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat in der abgelaufenen Woche geliefert und die schon lange avisierte Zinssenkung beschlossen, so die Analysten der Helaba.Es sei die erste Reduktion des Einlagensatzes seit dem Ende der Zinserhöhungen im September 2023 und in den letzten fünf Jahren gewesen. Allerdings hätten sich die Notenbanker bezüglich der Zinsperspektiven im weiteren Jahresverlauf bedeckt gehalten. Diese seien nach wie vor datenabhängig, insbesondere mit Blick auf die Inflationsentwicklung. Vor diesem Hintergrund seien aber nicht nur die anstehenden Datenveröffentlichungen im Blick zu behalten, sondern auch die Äußerungen von EZB-Ratsmitgliedern. Die marktseitig eskomptierte Wahrscheinlichkeit einer zweiten Zinssenkung im September sei weiterhin hoch, aber zuletzt nicht mehr gestiegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...