Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt robust ausfielen und damit die Wahrscheinlichkeit baldiger Zinssenkungen verringerten, gaben die Kurse der US-Anleihen nach, so die Analysten der Nord LB.Der Boom am US-Arbeitsmarkt setze sich fort. Im Mai seien weit mehr Stellen geschaffen worden als erwartet. Es seien 272.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzugekommen. Volkswirte hätten lediglich mit 185.000 gerechnet, nach revidiert 165.000 (bislang: 175.000) im April. Die separat ermittelte Arbeitslosenquote sei im Mai allerdings auf 4,0% gestiegen. Mittlerweile würden sich aber die Signale mehren, die für das zweite Halbjahr eine gewisse Eintrübung der Beschäftigungssituation im Land der eigentlich unbegrenzten Möglichkeiten andeuten würden. Insofern sollte 2024 auch in den USA noch zu einem Jahr der geldpolitischen Tauben werden. ...

