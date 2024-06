Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der letzten Woche hat die Europäische Zentralbank die Zinswende eingeleitet und die Tür für weitere Lockerungsmaßnahmen nicht verschlossen, so die Analysten der Helaba.Einen festen Zinspfad oder eine Vorfestlegung gebe es aber nicht. Entscheidend werde wohl die weitere Inflationsentwicklung sein. Vor diesem Hintergrund würden neue Zahlen dazu mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. In dieser Woche spiele die Musik aber eher in den USA. Dort entscheide die Notenbank am Mittwoch über das weitere, geldpolitische Vorgehen. Zudem stünden an dem Tag auch die Verbraucherpreise des Monats Mai zur Veröffentlichung an. ...

