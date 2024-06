Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach noch vorläufigen Angaben sind in den Vereinigten Staaten im Mai beachtliche 272.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse entstanden, so die Analysten der Nord LB.Damit notiere der Stellenaufbau in der US-Wirtschaft klar oberhalb der Erwartungen der absoluten Mehrzahl der Marktteilnehmer. Die an den Vormonatsdaten vorgenommenen Revisionen würden dieses erfreuliche Bild zudem kaum trüben. Allerdings habe die im Rahmen einer separaten Umfrage erhobene Arbeitslosenquote am aktuellen Rand auf nun 4,0% angezogen, was perspektivisch durchaus noch eine psychologische Bedeutung haben könnte. Dennoch müssten die aktuellen Zahlen zu den Entwicklungen am US-Arbeitsmarkt in der Summe zweifellos als positiv bezeichnet werden. ...

