Gute Nachrichten gibt es zu Wochenbeginn von der Deutschen Telekom: Der DAX-Konzern hat seinen Anteil an der wichtigen US-Tochter T-Mobile US weiter ausgebaut - und beim Kaufpreis einen deutlichen Discount bekommen. Die Aktie hält sich im schwachen Marktumfeld weiter stabil knapp unterhalb des Mehrjahreshochs.Rund 6,7 Millionen Aktien von T-Mobile US hat die Deutsche Telekom gekauft, wie es in einem Statement des Konzerns heißt. Dabei werden Call-Optionen ausgeübt, um Papiere vom japanischen Investor ...

