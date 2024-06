Berlin (ots) -Wenn ab dem 14. Juni die deutsche Nationalmannschaft bei der EURO24 auf ein neues Sommermärchen hofft, können die Fans im BILD-EM-GARTEN BY TELEGRAPHENAMT mitfiebern und mitfeiern. Alle 51 Begegnungen an 22 Spieltagen werden auf einem großen Screen gezeigt. Los geht es immer zwei Stunden vor Spielbeginn bis open end.Über 750 Sitzplätze auf dem Innenhof des Telegraphenamtes vor dem Dieselhaus (Forum an der Museumsinsel 10, 10117 Berlin) stehen für alle Fans frei zugänglich bereit.Zusätzlich gibt es im BILD-EM-GARTEN eine VIP-Lounge auf der Terrasse des Restaurant Dieselhaus. Karten für diese VIP-Lounge können hier (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.em-garten-berlin.de%2F&data=05%7C02%7Cmartha.reifers%40bild.de%7C6e5676c2d42a40b29f7708dc861c1908%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C638532702435543616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=a7d8SUbfJ5rTG1%2FLQpMKsysm8uO5icdVefPHbAVyHIo%3D&reserved=0)erworben werden. Tickets gibt es ab 99 Euro, diese beinhalten Getränke sowie Zugang zum Buffet.Gäste des VIP-Bereichs können sich auf sommerliche Drinks, prominente Gäste, Experten-Talks mit den BILD-EM-Experten und eine tolle Aussicht auf das Geschehen freuen.Im Innenhof des Telegraphenamtes werden die Fans mit Speisen und Getränken aus dem Dieselhaus versorgt. Wie es sich für ein Public Viewing gehört, wird es natürlich auch Imbiss- und Getränkebuden geben.Claudius Senst, CEO BILD-Gruppe: "Inmitten von Berlin laden wir ab dem 14. Juni in einmaliger Atmosphäre zum Public Viewing im BILD-EM-GARTEN BY TELEGRAPHENAMT ein. Inmitten der Hauptstadt wollen wir den Fans bis zum Finale der Europameisterschaft hier einen Raum für ein echtes Sommermärchen geben. Wir freuen uns auf begeisternde Begegnungen in allerbester Fußball-Laune."Gunnar Gust, Geschäftsführer Telegraphenamt: "Das Telegraphenamt war schon immer ein Ort der Kommunikation und auch der große Innenhof schafft Raum für Austausch und Begegnung. Dass dort jetzt Fans aus aller Welt zum Public Viewing zusammenkommen, passt wunderbar zur Idee des Miteinanders. Wir freuen uns!"Pressekontakt:Martha ReifersSenior Communications Manager BILD-GruppeAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 151 422 68 422martha.reifers@axelspringer.comwww.axelspringer.comOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5797400