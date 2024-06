Die Welt ist im Wandel und die Veränderungen bringen vor allem Chancen für Innovationen. Aber die meisten Technologien benötigen auch Rohstoffe. Die Gewinnung von Metallen in Herkunftsländern mit hohen ethischen, moralischen und umweltfreundlichen Ansprüchen ist immer häufiger ein entscheidendes Auswahlkriterium. Vor diesem Hintergrund ist Power Nickel mit seinem Vorkommen in Quebec in den Fokus von Investoren und Marktteilnehmern gerückt. Ein weiteres Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung, denn First Hydrogen hat mit Amazon einen erfolgreichen Test mit einem wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeug abgeschlossen. Mehr dazu im Bericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...