Bitcoin News: Unerwartet hohe Nachfrage bei BTC-Automaten sorgt für stärkeren Ausbau

Bereits seit 2014 gibt es in Deutschland Bitcoin-Automaten, über die interessierte Nutzer ganz einfach Krypto-Coins einzahlen oder abheben können. Im Prinzip funktionieren diese Automaten wie ein klassischer Bankautomat, über den Fiat-Geld abgehoben werden kann - nur eben mit der Änderung, dass hier ausschließlich Kryptowährungen wie Bitcoin genutzt werden können.

Seit einiger Zeit gibt es solche Bitcoin-Automaten auch in verschiedenen Filialen der MediaMarktSaturn-Gruppe, die in einzelnen Läden diesen Service anbieten. Allem Anschein nach kommen diese Automaten bei den Kunden der Elektro-Märkte so gut an, dass das Unternehmen dahinter nun die Anzahl der eigenen Standorte stark ausbauen möchte.

49 Standorte in ganz Deutschland geplant

Hinter den Bitcoin-Automaten, die bei den Filialen von Media Markt und Saturn eingesetzt werden, steht die Kurant GmbH, die ihren Hauptsitz zwar in Österreich hat, aber auch in Deutschland und Liechtenstein erste Automaten betreibt. So sollen noch im Jahr 2024 ganze 49 Standorte mit den neuen Bitcoin-Automaten ausgestattet werden, wobei sich das Aufstellen dieser Geräte zunächst auf die deutschen Großstädte konzentrieren dürfte. Darüber hinaus seien weitere Standorte in Deutschland bereits in Planung, dürften allerdings auch davon abhängig sein, wie stark die neuen Automaten frequentiert werden.

Am Bitcoin-Automaten selbst können die Kunden von Media Markt und Saturn ganz einfach ihr Bargeld gegen BTC-Token eintauschen, ohne dass eine Nutzung einer Kryptobörse notwendig wird. Das hat den großen Vorteil, dass eben keine Anmeldung bei häufig außerhalb der Europäischen Union liegenden Anbietern notwendig ist oder sich die Nutzer mit Krypto-Wallets von Drittanbietern und ähnlichen Technologien auseinandersetzen müssen.

Allerdings müssen sich die interessierten Kunden der Elektronik-Märkte zuvor auf der offiziellen Webseite von Kurant registrieren und die offizielle App - inklusive intuitiver Wallet - auf das Smartphone herunterladen. Für den Einsatz der App beziehungsweise dem Kauf von Bitcoin-Tokens über den Automaten muss zunächst der gewünschte Beitrag eingegeben werden, bevor ein QR-Code in der App generiert wird. Dieser wird dann ganz einfach am Automaten eingescannt und ermöglicht so den Transfer der BTC-Coins.

Bereits im Mai 2022 startete Kurant das Pilotprojekt mit der MediaMarktSaturn-Gruppe. In den letzten zwei Jahren wurde dieses Angebot wohl häufig genutzt - vor allem von Krypto-Neulingen, die sich über die intuitive Nutzung und die Einfachheit des gesamten Prozesses freuen.

Bitcoin erfreut sich immer stärkerer Beliebtheit

Diese Entwicklung von Kurant, die erst kürzlich ihren 300. Bitcoin-ATM aufstellten (140 davon stehen bereits in Deutschland), ist ein klares Zeichen dafür, dass der BTC-Token und Kryptowährungen im Allgemeinen immer stärker im Mainstream ankommen und von Anlegern genutzt werden, die ansonsten kaum Berührungspunkte mit der Krypto-Welt hätten. Vor allem Bitcoin erfreut sich in den letzten Monaten einer immer größeren Beliebtheit, was sich auch im Kurs widerspiegelt.

Alleine im vergangenen Jahr konnte der BTC-Token um über 170 % an Wert zulegen (siehe Chart unten) und mittlerweile sogar eine Marktkapitalisierung von über 1,36 Billionen US-Dollar überschreiten. Damit ist Bitcoin auch weiterhin die unangefochtene Nummer Eins am Krypto-Markt.

Der Bitcoin (BTC) Kurs des letzten Jahres (Quelle: CoinMarketCap)

Die Gründe für den jüngsten Erfolg von Bitcoin sind vielfältig. Natürlich spielt die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs im Januar dieses Jahres eine wichtige Rolle. Außerdem hat BTC als erste Kryptowährung der Welt den starken First-Mover-Vorteil. Aber auch die Tatsache, dass Bitcoin weiterhin als eine der sichersten Coins am Markt gilt, dürfte viele Anleger beruhigen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass selbst heute - 15 Jahre nach der Einführung der Kryptowährung - neue technologische Fortschritte erzielt werden. So wird seit einigen Monaten vor allem die noch junge BRC-20-Technologie gerne von Krypto-Anlegern genutzt, die Bitcoin auf ein neues Niveau hebt und sogar dem Ethereum-Pendant ERC-20 Konkurrenz macht.

99Bitcoins bald mit eigenem BRC-20-Token und neuem Kursmaterial

Hinter 99Bitcoins ($99BTC) steht eine Lernplattform, die in ihren Grundpfeilern bereits seit 2013 aktiv ist und seitdem über 79 Stunden an Lernmaterial für den Krypto-Bereich zusammengetragen hat. Derzeit arbeitet die Plattform daran, eine eigene Kryptowährung herauszubringen, wobei der $99BTC-Token als Learn-to-Earn-Coin fungieren soll. Er wird also an Nutzer ausgezahlt, die erfolgreich ein Lernmodul abgeschlossen haben.

Darüber hinaus gibt es zusätzliche Belohnungen für Community-Mitglieder, die selbst Content erstellen, Hilfestellungen im offiziellen Forum anbieten oder an verschiedenen Community-Projekten teilnehmen. Dies soll dafür sorgen, dass die Gemeinschaft näher zusammen arbeitet und sich selbst dabei hilft, tiefer in die Krypto-Materie einzudringen.

Erfahre jetzt alles zum neuen $99BTC-Token!

Zunächst wird der $99BTC-Token als ERC-20-Coin herausgebracht werden und kann bereits jetzt im offiziellen Staking-Pool angelegt werden. Hier gibt es im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 820 %. Zu einem späteren Zeitpunkt wird außerdem die Bridge-Technologie genutzt, um den nativen Token der 99Bitcoins-Plattform auch als BRC-20-Coin auf den Markt zu bringen. Hierzu passend werden derzeit auch neue Lernmodule entwickelt, die sich voll und ganz auf die junge BRC-20-Technologie konzentrieren werden.

Derzeit läuft noch der Vorverkauf für den $99BTC-Token, wobei laut offiziellem Whitepaper ein Launch der Kryptowährung für Q3 2024 geplant ist. Zudem soll in diesem Jahr noch die erste Beta-Version der neuen Learn-to-Earn-Plattform herauskommen. Anleger, die das Staking-Programm nutzen, dürften zu den ersten gehören, die einen Blick in die neue Plattform werfen dürfen. Überdies erhalten sie Zugriff auf den VIP-Bereich, spezielle Lernmodule sowie einige weitere Vorteile.

Jetzt in $99BTC investieren und vom günstigen Presale-Preis profitieren!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.