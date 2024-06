Während das Ergebnis der Europawahl den heimischen Leidindex DAX im frühen Handel belastet, profitiert die Cancom-Aktie von einer frischen Kaufempfehlung der Deutschen Bank. Analyst Lars Vom-Cleff sieht die Papiere des IT-Dienstleisters erst bei 42 Euro (bislang: 34 Euro) fair bewertet. Mit Blick auf den Chart deutet sich nun ein massives Kaufsignal an. Die Bremse bleibe noch angezogen, dabei drehe der Motor bereits höher, so Vom-Cleff in seinem Update. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen ...

