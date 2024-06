Atoss Software hat die angekündigte Umwandlung in eine SE abgeschlossen. Auch die mit dem geplanten Aktiensplit verbundene Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln wurde am 7. Juni 2024 in das Handelsregister eingetragen. Die technische Umsetzung des Aktiensplits ist noch nicht abgeschlossen, und das Unternehmen erwartet, dass der Aktiensplit frühestens am 24. Juni 2024 wirksam wird. Das Kursziel von mwb research bleibt bis zum Inkrafttreten des Splits unverändert. HALTEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20AG





