R-LOGITECH S.A.M. (die "Gesellschaft") bittet die Inhaber ihrer bestehenden 10,250%-Schuldverschreibungen in Höhe von 254 Mio. Euro (zuvor 200 Mio. Euro) mit Fälligkeit am 24. Juni 2024 (die "Schuldverschreibungen 2024") (ISIN DE000A19WVN8/ WKN A19WVN) und der 10,25%-Schuldverschreibungen in Höhe von 50 Mio. Euro mit Fälligkeit 2027, die von R-Logitech Finance S.A. ("RL Finance"), die von der Gesellschaft garantiert werden (ISIN DE000A3K73Z7/ WKN A3K73Z) ("Schuldverschreibungen 2027", zusammen die "Schuldverschreibungen"), um unter anderem die Laufzeit der Schuldverschreibungen 2024 um zwei Jahre zu verlängern und die Bedingungen beider Schuldverschreibungen dahingehend zu ändern, dass sie nur noch aus dem Nettoerlös des Verkaufs der Thaumas-Aktien anteilig getilgt werden und nicht mehr zu ihren Nennbeträgen zurückgezahlt werden sollen. In Anbetracht dessen werden die Schuldverschreibungen nicht mehr verzinslich sein.

