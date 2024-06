Panasonic Energy verwirft angesichts der schwächeren Nachfrage in Nordamerika den Zeitplan für die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten. Die bisher kommunizierte Marke von jährlich 200 GWh an Batteriezellen für 2031 soll nicht mehr an das genannte Zieljahr gebunden sein. Das berichtet "Nikkei Asia" unter Berufung auf Panasonic-CEO Kazuo Tadanobu. Die Japaner sind bekanntlich vor allem als Tesla-Partner im Markt für Elektroauto-Batteriezellen ...

