Hyundai plant offenbar eine Elektro-Variante seiner Van-Baureihe Staria. Laut einem Medienbericht soll das Fahrzeug ab dem ersten Halbjahr 2026 in Europa produziert werden. Verkauft werden soll es nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern auch in Ländern im asiatisch-pazifischen Raum wie Australien und Thailand. Der Staria mag zwar ein futuristisches Äußeres haben, aber beim Antrieb ist er nicht annähernd so fortschrittlich, da er immer noch ...

