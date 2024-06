Starke US-Jobdaten bremsen Wall Street aus

Werbung







Der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiter sehr robust. Die starken Arbeitsmarktdaten führen zu Lohnanstiegen und damit einhergehend zu einer anhaltend hohen Inflation. Damit sinkt erneut die Wahrscheinlichkeit auf eine rasche Zinssenkung der US-Noten Bank Federal Reserve.



Nach den starken US-Beschäftigungszahlen hielten sich Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street mit Aktienkäufen zurück. Der Dow-Jones-Index® der Standardwerte notierte zum Börsenschluss am Freitag 0,22 Prozent tiefer bei 38.799 Punkten. Der breiter gefasste S&P500® gab 0,11 Prozent auf 5347 Punkte nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq100® verlor ebenso 0,11 Prozent und viel auf die markante 19.000er Marke. Im Mai kamen in den USA 272.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft hinzu. Auch das Lohnwachstum beschleunigte sich deutlich. Allerdings erhöhte sich auch die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 4,0 Prozent. Damit sendet der Arbeitsmarktbericht gemischte Signale. Denn einerseits seien mehr neue Stellen geschaffen worden und andererseits ist die Arbeitslosenquote erstmals seit Januar 2022 wieder auf ein Niveau von 4,0 Prozent gestiegen. Jedoch könnte die Kombination aus einem robusten Arbeitsmarkt und gleichzeitig hohem Lohnwachstum die Fed noch länger von Zinssenkungen abhalten. Die Währungshüter um Jerome Powell versuchen mit erhöhten Zinsen die Inflation einzudämmen.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



