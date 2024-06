DJ Telekom kauft weitere T-Mobile-Aktien von Softbank

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom hat ihre Beteiligung an der US-Tochter T-Mobile durch den Erwerb eines Aktienpakets gesteigert. Wie die Telekom mitteilte, hat sie der japanischen Softbank 6,7 Millionen Aktien durch Ausübung einer Call-Option abgekauft. Der Preis lag rund 45 Prozent unter dem aktuellen Kurs von T-Mobile von 179,92 US-Dollar zum Handelsende am Freitag. Die Aktien entsprechen einem Anteil von 0,6 Prozent an der Tochtergesellschaft.

Die Transaktion stehe im Einklang mit dem strategischen Ziel, die Mehrheit an dem US-Mobilfunkanbieter nachhaltig zu sichern, so die Telekom weiter. Nach Abschluss der Transaktion wird der DAX-Konzern alle 44,9 Millionen Festpreis-Optionen bei Softbank gezogen haben.

Die Call-Optionen waren im Juni 2020 mit Softbank vereinbart worden. Zuvor hatte sich T-Mobile mit der ehemaligen Softbank-Tochter Sprint zusammengeschlossen.

