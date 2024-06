APA ots news: Allianz Österreich ist Hauptsponsor der SK Rapid Frauen und setzt langjährige Partnerschaft mit SK Rapid fort - BILD

* Allianz ist Hauptsponsor des neuen SK Rapid Frauenteams sowie der Nachwuchstalente

* Weiterhin Hauptsponsor des Rapid Special Need Teams * Verlängerung Partnerschaft um weitere 10 Jahre als Stadion-Namensgeber und Sponsor



Exakt zehn Jahre nach der Vorstellung der Pläne zum Bau des Allianz Stadions in Hütteldorf freut sich die Allianz Österreich, die Fortsetzung ihrer erfolgreichen langjährigen Partnerschaft mit dem SK Rapid und des Stadions um weitere 10 Jahre bekanntzugeben. Gleichzeitig ist die Allianz Österreich Hauptsponsor des neu gegründeten SK Rapid Frauenteams sowie der Nachwuchstalente. Zudem verlängert der Versicherer auch den Hauptsponsor-Vertrag mit dem SK Rapid Special Needs Team.



Rémi Vrignaud, CEO der Allianz in Österreich, zur Verlängerung des Kooperationsvertrages: "Vor zehn Jahren haben wir gemeinsam das Allianz Stadion als Namensgeber miteröffnet. Diese Kooperation verlängern wir um weitere zehn Jahre. Besonders freut es mich, dass wir erstmals Hauptsponsor des neuen SK Rapid Damenteams sind und weitere zehn Jahre Hauptsponsor des SK Rapid Special Needs Teams sein dürfen. Gemeinsam mit dem SK Rapid wollen wir positive Impulse zu Frauenförderung, Diversität und Inklusion setzen - sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Gesellschaft."



Zwtl.: SK Rapid Frauenteam im Allianz-Trikot



In der neuen Saison läuft erstmals das SK Rapid Frauenteam unter dem Sponsoring der Allianz auf das Spielfeld. Die Allianz Kooperation wird nun auch auf die Damenteam und deren Nachwuchsteams ausgeweitet. "Frauenförderung ist bei der Allianz Österreich und weltweit ein wichtiges Thema. Daher sind wir besonders stolz, dass wir das SK Rapid Frauen als Hauptsponsor unterstützen dürfen, wünschen ihnen herausragende sportliche Erfolge und verfolgen gespannt die Spiele", so Vrignaud.



Zwtl.: Internationales Sport- und Stadion-Sponsoring



Mit dem Stadion-Sponsoring setzt die Allianz die international erfolgreiche Stadionstrategie fort. Das Allianz Stadion in Wien gehört zu den sieben großen Sportstätten weltweit, die den Namen des Versicherungsunternehmens tragen. Zudem unterstützt die Allianz Gruppe international das Sponsoring von Frauenteams in mehreren Ländern, beispielsweise die FC Bayern-Frauen. Mit der Weiterführung ihrer jahrelangen Partnerschaft verpflichten sich die Allianz und der SK Rapid zu ihren gemeinsamen Werten von beherztem Einsatz, Fokus auf Teamplay und Respekt innerhalb der Mannschaft und auch gegenüber dem Mitbewerb.



Zwtl.: Vertrauen und Gleichberechtigung im Fokus



Für die Allianz Österreich sind Gesundheit und Sport wichtige Fokusthemen. Neben sportlichen Leistungen auf dem Spielfeld ist es auch eine Plattform für soziale Verantwortung, Gemeinschaft und Diversität. Diskriminierung und Abfälligkeiten egal welcher Art haben bei der Allianz Österreich keinen Platz. Das Commitment zu verhaltensändernden Maßnahmen von Seiten SK Rapids zeigt, dass der Verein entschlossen ist, Werte wie Diversität, Inklusion und Respekt nachhaltig zu verankern. Die Allianz steht für Vertrauen, Diversität und Innovation - Werte die der Versicherer auch in der Partnerschaft mit dem SK Rapid aktiv leben und fördern möchte.



Zwtl.: Respekt und Diversität bei der Allianz Österreich

Mit einer über 160-jährigen Präsenz in Österreich und einem klaren Bekenntnis zur Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist die Allianz Österreich ein verlässlicher Partner für die Zukunft - im Sport wie im Leben. Für die Allianz gehören Diversity, Equity und Inklusion (DEI) zu den Kernwerten, die weltweit gelebt werden. Neben ethnischer und kultureller, geschlechterspezifischer und

generationenübergreifender Inklusion schärft die Allianz unternehmensweit und in ihren Partnerschaften Akzente für die Inklusion von Menschen mit Behinderung und LGBTQ+ Inklusion. So ist die Allianz seit vielen Jahren Hauptsponsor des Rapid Special Needs Teams. "Die Allianz ist bunt, vielfältig und divers, das ist unsere Stärke und darauf sind wir stolz", so Vrignaud.



