Mainz (ots) -SWR Aktuell Sommerinterviews startenRheinland-pfälzische Spitzenpolitiker:innen ab 14. Juni 2024 im Gespräch / Ausstrahlung in "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz" in TV, Hörfunk, online auf swr.de/rpund dem SWR-Youtube-Kanal.Mainz. Der Südwestrundfunk (SWR) lädt wie in den vergangenen Jahren rheinland-pfälzische Spitzenpolitiker und -politikerinnen zu den "SWR Aktuell Sommerinterviews" ein. Diese finden ab 14. Juni 2024 im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz statt, werden am Vormittag aufgezeichnet und über verschiedene Kanäle ausgestrahlt: Am Abend ab 19:30 Uhr im SWR Fernsehen sowie in SWR Aktuell Radio; online sind sie unter SWR.de/rp und dem SWR-Youtube-Kanal abrufbar.Gespräche mit Spitzenpolitiker:innen im rheinland-pfälzischen LandtagProbleme in Kitas und Schulen belasten Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Die Versorgung von Flüchtlingen fordert die Kommunen, die Debatte darüber wer kommen und wer bleiben darf verschärft sich. Trotz Extremwetter-Ereignissen stockt es bei konkreten Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Die "SWR Aktuell"-Moderatorinnen Daniela Schick, Dorit Becker und -Moderator Sascha Becker gehen in den 15-minütigen Interviews Fragen nach, die die Menschen im Land bewegen und sprechen darüber mit sechs rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern.Die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in Rheinland-PfalzFolgende Politiker:innen werden befragt:Fr., 14. Juni Jan Bollinger (AfD), Moderation: Dorit BeckerFr., 21. Juni Gordon Schnieder (CDU), Moderation: Sascha BeckerFr., 28. Juni Malu Dreyer (SPD), Moderation: Daniela SchickFr., 05. Juli Stephan Wefelscheid (Freie Wähler), Moderation: Sascha BeckerFr., 12. Juli Katrin Eder (B'90/Grüne), Moderation: Daniela SchickFr., 19. Juli Volker Wissing (FDP), Moderation: Sascha BeckerNach der Ausstrahlung stehen die "SWR Aktuell Sommerinterviews" in www.ardmediathek.de/swrInfos auch auf http://swr.li/swraktuell-sommerinterviews-rpFoto auf www.ARD-foto.deNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter