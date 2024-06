WOLFSBURG (IT-Times) - Der Volkswagen-Konzern steigt über seine Tochtergesellschaft Elli in das Geschäft mit industriellen Energiespeichern (Großspeichersysteme) ein. Der Bedarf an Speicherlösungen wird in den kommenden Jahren europaweit steigen. Die Volkswagen AG (ISIN: DE0007664039) teilte am 6. Juni...

Den vollständigen Artikel lesen ...