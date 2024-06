Die DKM lädt am 29. und 30.10.2024 wieder Vermittler, Aussteller und Speaker zum Branchentreff des Jahres in die Messe Dortmund ein. Die Besucher können an beiden Messetagen zahlreiche Netzwerk- und Weiterbildungsevents erwarten. Mit einer Neuerung wartet der Jungmakler Award auf. Die DKM - die Leitmesse der Versicherungs- und Finanzbranche - bleibt ihrem erfolgreichen Öffnungskonzept aus dem Vorjahr treu. Damit sind Dienstag, 29.10.2024, und Mittwoch, 30.10.2024, als Messetage mit vollem Programm ...

