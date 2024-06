Meme-Coin Prognose: Das erwartet Dogecoin, Shiba Inu und Pepe

Derzeit sind die drei der größten Meme-Coins sicher auf ihren Plätzen verteilt: Unangefochten auf dem ersten Platz steht Dogecoin (DOGE) mit einer Marktkapitalisierung von über 20,93 Milliarden US-Dollar. Shiba Inu (SHIB) liegt mit immerhin 13,59 Milliarden US-Dollar auf einem sicheren Platz Zwei, während der Pepe Coin derzeit bei 5,24 Milliarden US-Dollar liegt.

Doch wie lange wird das noch der Fall sein? Klar ist, dass die Konkurrenz nicht schläft und gerade Dogwifhat (WIF) in der Vergangenheit sogar den PEPE-Token überholen konnte. Wir werfen einen Blick auf die kurzfristige Zukunft der drei großen Kryptowährungen und verraten, was sie in den kommenden Tagen und Wochen erwarten könnte.

Steigt Dogecoin jetzt auf 0,22 US-Dollar?

Die letzte Woche war alles andere als erfolgreich für Dogecoin, denn der größte und älteste Meme-Coin der Welt verlor in den letzten sieben Tagen 10,62 % an Wert. So wird er aktuell auch zu einem Preis von 0,1449 US-Dollar gehandelt, nachdem der DOGE-Token erst Ende März 2024 die Marke von 0,22 US-Dollar überschreiten konnte. Seitdem erfolgte allerdings eine merkliche Korrektur am Markt, die den Preis stark nach unten drückte.

Dies könnte sich allerdings bald ändern, denn der Krypto-Analyst "Whale of City", der vor allem auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bekannt ist, hat nun eine äußerst bullische Dogecoin Prognose abgegeben. Hierfür veröffentlichte er bereits gestern einen Chart auf seinem X-Account, der einen Aufwärtstrend verspricht.

Sollte er mit seiner Prognose recht behalten, so würde der DOGE-Token in den kommenden Wochen erneut auf die Marke von 0,22 US-Dollar springen und könnte diese sogar im kommenden Juli überschreiten. Hierfür beruft sich der Krypto-Experte auf die Kursbewegungen der vergangenen Monate und weist darauf hin, dass sich das Muster erneut wiederholt, das erst im März den Preis auf das bisherige Jahreshoch gepusht hatte.

Steht Shiba Inu kurz vor einer bullischen Kursexplosion?

Auch Shiba Inu (SHIB) musste sich in der vergangenen Woche einem Abwärtstrend erwehren und verlor in diesem Zeitraum über 8 % an Wert. Doch derzeit weisen viele Anzeichen darauf hin, dass Shiba Inu ebenfalls bald eine unglaubliche Kursexplosion erleben könnte. Dies behauptet zumindest der Krypto-Experte Elja Boom, der auf X über 665.000 Follower hat. Der Krypto-Analyst wird unter anderem auf der Forbes 40-unter-40-Liste geführt und veröffentlicht regelmäßige Analysen über seine Social-Media-Accounts.

In einem seiner jüngsten X-Tweets erklärt er, dass sich "die Geschichte wiederholt", wobei er einen aktuellen Chart von Shiba Inu als Bild angehängt hat. In diesem Bild vergleicht er den letzten Bullenmarkt, der in den Jahren 2020 und 2021 nach dem damaligen Bitcoin-Halving stattgefunden hatte, mit der jetzigen Situation. Bereits im April 2024 fand das letzte Bitcoin-Halving statt und könnte nun - sollte Elja Boom recht behalten - schon bald den SHIB-Token auf ein neues Preisniveau heben.

Investoren sollten also die kommenden Tage und Wochen genau auf den Kurs achten und überprüfen, ob die erwartete Kursexplosion tatsächlich schon bald stattfinden wird.

Pepe mit erneutem Kursanstieg nach langer Talfahrt

Von den drei größten Meme-Coin-Währungen musste der Pepe Coin die stärksten Verluste in der vergangenen Woche einfahren, denn der Token steht mit fast 20 % im Minus. Doch konnte er dafür auch einen wesentlich besseren Start in die aktuelle Woche erleben, denn derzeit liegt er mit 1,15 % im Plus - im Gegensatz zu Dogecoin und Shiba Inu, die am heutigen Montag bisher nur weitere Verluste verzeichnet haben.

Der Pepe Coin Kurs der vergangenen 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

So spricht einiges dafür, dass auch der Pepe Coin wieder stark zulegen wird. Schließlich konnte er in den vergangenen Monaten unglaubliche Gewinne erzielen und damit viele Krypto-Anleger glücklich machen. Vor allem, wenn auch Bitcoin wieder erste Gewinne verzeichnet, dürfte der Pepe Coin für risikofreudigere Anleger wieder von Interesse sein.

WienerAI überschreitet neuen Meilenstein im Presale

Erst am vergangenen Wochenende konnte WienerAI ($WAI) die Marke von 5 Millionen US-Dollar an Kapital überschreiten und liegt derzeit bei 5,3 Millionen US-Dollar. Damit nähert es das Projekt schnell dem nächsten Meilenstein, der bei 5,6 Millionen US-Dollar liegt und automatisch den $WAI-Preis auf die nächste Stufe heben wird. Derzeit liegt der Token bei einem Wert von 0,000717 US-Dollar, dürfte allerdings spätestens in 48 Stunden seinen Preis erhöhen.

Jetzt alles zu WienerAI und dem $WAI-Token erfahren!

Die Gründe für diesen starken Erfolg dürften einerseits auf den praktischen Trading-Bot zurückzuführen sein, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) seinen Nutzern sämtliche Frage beantwortet und diese Antworten sogar noch ausführlich erläutert.

Gleichzeitig ist allerdings auch das Staking-Programm ein voller Erfolg: Bereits im laufenden Presale implementiert bietet es derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 211 % und dürfte damit vor allem für frühzeitige Investoren interessant sein, die bereits im Vorverkauf erste Gewinne erzielen möchten. Das Staking-Programm selbst wird noch zwei ganze Jahre laufen und in diesem Zeitraum satte 20 % des gesamten Tokenvorrats an die Community verteilen. Es lohnt sich also, frühzeitig einzusteigen und selbst am Staking-Programm teilzunehmen.

Jetzt in WienerAI investieren!

