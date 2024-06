London (www.anleihencheck.de) - Wir sehen im Bereich festverzinslicher Wertpapiere in Mexiko zahlreiche Chancen, so Graham Stock, Senior-Stratege für Schwellenländerstaatsanleihen bei RBC BlueBay Asset Management.Die US-Dollar- und Peso-Staatsanleihen des Landes hätten das größte Gewicht in den jeweiligen J.P. Morgan-Benchmark-Indices für Hart- und Lokalwährungspapiere. Mexikanische Unternehmensanleihen seien ein bedeutender Teil der CEMBI-Benchmark. Dazu komme: Der Mexikanische Peso sei eine der drei liquidesten Schwellenländerwährungen und werde rund um die Uhr gehandelt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...