Frankfurt am Main (ots) -Nach dem großen Erfolg von "Irland: Eine Lovestory" im vergangenen Jahr, geht die Online-Kampagne von Tourism Ireland diesen Sommer in die zweite Runde. Wieder mit dabei: Schauspieler und Influencer Uke Bosse."Was liebst du an Irland?" Diese Frage steht im Mittelpunkt der internationalen Kampagne von Tourism Ireland, die unter anderem mit prominenten Iren wie Schauspielerin Sharon Horgan (Bad Sisters), Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls) oder Jamie-Lee O'Donnell (Derry Girls) besetzt ist. Auch von Moderator, Schauspieler und Influencer Uke Bosse aus Ostfriesland wird diese Frage beantwortet - und das schon zum zweiten Mal. In einem längeren und vier kurzen Social-Media-Clips präsentiert er auf gewohnt schräge, witzige und emotionale Weise, seine persönlichen Lieblingsorte, spannende Erlebnisse und aufregende Aktivitäten auf der grünen Insel."Der große Erfolg von 'Irland: Eine Lovestory' ließ uns ja fast keine andere Wahl, als einen zweiten Teil in Angriff zu nehmen", sagt Kristina Gauges, Consumer Communications Manager bei Tourism Ireland in Frankfurt mit einem Augenzwinkern. Die Kampagne hatte im Vorjahr mit ihrer Mischung aus humorvollem Storytelling und spektakulären Naturaufnahmen alle Erwartungen übertroffen. Aktuell verzeichnet sie über 1.647.400 Views mit einer Betrachtungsdauer von 67% bei einer Länge von 3:31 min. Auch das Teaser-Video konnte mit 43.147 Aufrufen überzeugen.Hier geht es zur Kampagne 2023 "Irland: Eine Lovestory":https://www.youtube.com/watch?v=MfzXVjV90rE (https://go.irlnd.co/jm2cv5m4)DIE PRODUKTIONFür die Fortsetzung setzte das Frankfurter Büro von Tourism Ireland dann auch auf das bewährte Team der Vorjahres-Kampagne. Idee und Umsetzung entstanden erneut in Zusammenarbeit mit der Kreativabteilung von Hansmann PR München und der Filmproduktionsfirma Rio Film aus Hamburg. Inhaltlich setzt man diesmal auf die Synergie aus emotionalen Momenten, Humor und bildgewaltigen Panoramaaufnahmen - und auf den einzigartigen Charme von Charakterkopf Uke Bosse. Herausgekommen sind vier ebenso kurzweilige wie mitreißende Clips mit den Titeln "Spannende Orte", "Momente zum Staunen", "Genuss an jeder Ecke" und "Einzigartige Erlebnisse", in denen Bosse die Frage "Was liebst du an Irland?" auf seine ganz eigene Art beantwortet.DIE DREHORTEGedreht wurde im April 2024 in Nordirland, konkret am Giant's Causeway und der Carrick-a-rede Rope Bridge bei Portrush, am Strand von Portstewart, in der Murlough Bay, der weltberühmten Bushmills Distillery, im Titanic Belfast und am Castle Ward, vielen auch als Burg Winterfell aus der Serie Game of Thrones® bekannt.Die Kampagne startet am 10. Juni mit vier 15-sekündigen Clips auf den Social-Media-Kanälen von Tourism Ireland (Pinterest, Instagram und Facebook). Zeitgleich wird die Langfassung auf www.ireland.com und YouTube Premiere feiern. Die Kampagne läuft voraussichtlich bis zum 23. Juni.https://www.youtube.com/watch?v=entAIO119_cDIE KANÄLE VON TOURISM IRELANDWeb: www.ireland.com (https://go.irlnd.co/541clr3c)YouTube: @entdeckeirlandInstagram: @entdecke_irland (https://www.instagram.com/entdecke_irland/)Facebook: entdeckeirlandPinterest: entdeckeirlandFür weitere Informationen und Rückfragen kontaktieren Sie bitte:Tobias Pützer, Creative Director Hansmann PRTel: +49 (89) 360 54 99-27E-Mail: t.puetzer@hansmannpr.deDie Irland Information Tourism Ireland ist die touristischeMarketing-Organisation der Insel Irland: www.ireland.com /Broschürenbestellung Pressekontakt: presse@tourismireland.com,https://media.ireland.comOriginal-Content von: Irland Information Tourism Ireland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51158/5797625