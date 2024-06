DJ Nagel: EZB-Zinsen müssen nicht zwangsläufig sinken

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte nach ihrer ersten Zinssenkung seit fünf Jahren nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel vorsichtig agieren. Nagel sagte laut veröffentlichtem Redetext in Leipzig: "Die Unsicherheit über die künftige Wirtschafts- und Preisentwicklung ist nach wie vor groß. Bildlich gesprochen: Ich sehe uns nicht auf einem Berggipfel, von dem es zwangsläufig nach unten geht. Ich sehe uns eher auf einem Bergrücken, an dem wir den richtigen Punkt für den weiteren Abstieg noch finden müssen." Folglich habe der EZB-Rat in der vergangenen Woche erneut betont, datenabhängig und von Sitzung zu Sitzung zu entscheiden.

June 10, 2024 05:30 ET (09:30 GMT)

