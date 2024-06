© Foto: Martin Schutt/dpa



Ein starkes Abschneiden der rechten Parteien und die Neuwahlen in Frankreich halten die Märkte zum Wochenstart in Atem. Nach einem enttäuschenden Ergebnis in der Wahl zum Europaparlament hat der französische Präsident Emmanuel Macron eine vorgezogene Parlamentswahl angekündigt, was den Euro auf ein Monatstief sinken ließ. Die Gemeinschaftswährung verlliert am Montag mehr als 0,4 Prozent und zog damit auch die europäischen Aktien und französischen Anleihen nach unten. Bereits am Freitag war der Euro unter Druck geraten, als überraschend positive US-Arbeitsmarktdaten den Dollar stärkten. Der DAX gibt zum Handelsstart am Montag mehr als 150 Punkte ab, der französische Leitindex CAC 40 verliert …