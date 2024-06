Die Überschwemmungen aufgrund des jüngsten Hochwassers in Bayern und Baden-Württemberg werden den deutschen Versicherern Milliarden kosten. Der GDV hat in einer ersten Schätzung die versicherten Schäden auf etwa 2 Mrd. Euro angesetzt. Die Pegel in den Hochwassergebieten in Bayern und Baden-Württemberg sinken langsam. Während am Wochenende starker Regen in Österreich Einsatzkräfte in Atem hielt, scheint sich die Situation in Süddeutschland etwas entspannt zu haben. Der Gesamtverband der Deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...