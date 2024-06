Bitcoin oder Ethereum: Wo bringen die ETFs mehr Rendite?

2024 ist ein extrem bullishes Jahr am Kryptomarkt. Zwar sind die Kurse der größten Coins nach Marktkapitalisierung im letzten Jahr teilweise mehr gestiegen als in diesem Jahr, allerdings gibt es heuer einige Ereignisse, die den Markt langfristig positiv beeinflussen können. Zum einen das Bitcoin Halving, welches alle vier Jahre stattfindet und die Ausgaberate neuer Coins halbiert, zum anderen die Krypto ETFs, die in diesem Jahr in den USA zugelassen wurden und noch zugelassen werden. Während die Spot Bitcoin Ethereum ETFs schon seit Januar dieses Jahres gehandelt werden können, könnte es bei Ethereum noch eine Weile dauern. Wo werden die börsengehandelten Fonds mehr Einfluss auf den Kurs haben?

Bitcoin hat extrem profitiert

Bei Bitcoin war der Einfluss der ETFs enorm. Obwohl die börsengehandelten Fonds erst im Januar zugelassen wurden, war die Auswirkung auf den Kurs schon vorher zu spüren, als Gerüchte angefangen haben, dass es jeden Moment so weit sein könnte, dass die SEC grünes Licht gibt. Die Folge war eine Kursrallye von fast 75 % in den 3 Monaten vor der ETF-Zulassung.

(Bitcoin Kursentwicklung vor der ETF Zulassung - Quelle: Coinmarketcap)

Wie von vielen erwartet, ist es bei der Zulassung dann erst einmal zu einer Korrektur gekommen, da diejenigen, die schon vorher darauf spekuliert haben, ihre Gewinne mitgenommen haben. Trotz der Korrektur, bei der der Bitcoin-Kurs um mehr als 10.000 Dollar eingebrochen ist, hat es nach anschließend nur zwei Monate gedauert, bis die Euphorie um die börsengehandelten Fonds den Bitcoin-Kurs um weitere 50 % auf ein neues Allzeithoch steigen lassen hat.

(Bitcoin Kursentwicklung nach der ETF Zulassung - Quelle: Coinmarketcap)

Es wird erwartet, dass durch die ETFs auch in Zukunft noch Milliarden Dollar in den Kryptomarkt gespült werden und institutionelle Anleger im großen Stil in Kryptowährungen investieren. Nun werden auch bei Ethereum schon bald ETFs in den USA auf den Markt kommen und Anleger stellen sich die Frage, ob die Entwicklung hier ähnlich sein wird.

Ethereum könnte doppelt profitieren

Die größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung verfolgen zwar alle eigene Projekte, kommen aber nicht wirklich aus dem Schatten von Bitcoin heraus. BTC gibt als digitale Leitwährung die Richtung vor und wenn der Bitcoin-Kurs steigt, steigen auch die meisten Altcoins. Daher konnte auch Ethereum (ETH) in der Zeit von Oktober 2023 bis März 2024 seinen Wert mehr als verdoppeln und eine 136 % Rallye hinlegen.

(ETH Kursentwicklung 3 Monate vor und nach der Bitcoin ETF Zulassung - Quelle: Coinmarketcap)

Ethereum konnte dabei von der positiven Stimmung am Markt profitieren, ohne dass auch nur ein Dollar bis jetzt über ETFs in Ethereum geflossen ist. Das könnte sich nun schon bald ändern, sodass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass ETH als großer Gewinner der ETF-Zulassungen in diesem Jahr hervorgeht. Schätzungen zufolge könnten die Kapitalzuflüsse bei Ethereum durch die ETFs ein Drittel von denen bei Bitcoin ausmachen und da die Marktkapitalisierung von ETH auch nur ein Drittel von Bitcoin beträgt, würde das ausreichen, um den Kurs ähnlich zu beeinflusse, wie es bei Bitcoin nach der ETF-Zulassung der Fall war. Demnach könnte der ETH-Kurs schon bald auf 6.000 Dollar steigen.

Die Markteinführung der Ethereum ETFs scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein und die Chancen stehen gut, dass ETH trotz der starken Performance in den letzten 9 Monaten nochmal ordentlich zulegt. Die bullishe Stimmung breitet sich inzwischen auf den gesamten Kryptoamrkt aus, sodass auch viele Altcoins mit niedrigerer Marktkapitalisierung teilweise noch viel höhere Renditen einbringen dürften. Vor allem Meme Coins sind heuer bei Anlegern extrem gefragt und können inzwischen immer öfter Milliarden Dollar Bewertungen erreichen und frühen Käufern Renditen von tausenden Prozent einbringen. Auch bei WienerAI ($WAI) könnte eine solche Entwicklung bevorstehen.

WienerAI kurz vor der Kursexplosion?

WienerAI ($WAI) liefert einen Mix aus Meme- und KI-Coin und vereint damit zwei der gefragtesten Bereiche am Kryptomarkt. Dass ein solcher Mix gut funktionieren kann, haben schon ähnliche Projekte wie Scotty the AI ($SCOTTY) gezeigt, die ihren Wert nach dem Launch auch vervielfacht haben. Bei WienerAI ($WAI) haben Anleger derzeit noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da der neue Coin noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Allerdings haben Investoren bereits Token im Wert von mehr als 5 Millionen Dollar gekauft, sodass der Presale schon bald enden könnte.

($WAI Token-Vorverkauf - Quelle: WienerAI Website)

WienerAI verfügt über eine Staking-Funktion, die Anlegern hohe Renditen einbringt, wenn sie ihre Token staken und damit für mindestens eine Woche nach dem Launch sperren. Außerdem wurde mit einem Trading Bot bereits die erste KI-Funktion vorgestellt. Gemeinsam mit der hohen Nachfrage im Vorverkauf und der enormen Reichweite, die WienerAI bereits vor dem Launch aufgebaut hat, könnte das ein Erfolgsrezept sein. Analystne haben bereits Kursziele für $WAI ausgesprochen, die weit über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegen. Schon bis zum Launch wird der Preis mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer bis zum Listing einen Buchgewinn mitnehmen können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.