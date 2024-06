Der Dax startet sehr verhalten in die neue Handelswoche. In den nächsten Handelstagen müssen die Aktienindizes noch diverse Klippen umschiffen. Die größte dürfte hierbei wohl die Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch werden. Über den Autoaktien zogen zuletzt dunkle Wolken auf. Unsere beiden heutigen Protagonisten Mercedes-Benz und Volkswagen Vz. sind arg in Bedrängnis geraten.Mercedes-Benz - Obacht! Aktie kippt nach unten weg Unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...