Strasbourg (ots) -Als Silvio Berlusconi 2023 mit 86 Jahren stirbt, versammeln sich Tausende, um vom ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens Abschied zu nehmen. Der Dokumentarfilm "Berlusconis Aufstieg" (ZDF/ARTE/ORF, Gebrüder Beetz) von Simone Manetti beleuchtet den außergewöhnlichen Werdegang des ehemaligen Ministerpräsidenten Italiens, der bis heute einer der schillerndsten und umstrittensten Akteure der letzten Jahrzehnte bleibt. ARTE zeigt den Dokumentarfilm am Dienstag, 11. Juni, um 21:45 und ab 11. Juni in der ARTE-Mediathek arte.tv.Die Premiere von "Berlusconis Aufstieg" fand am 6. Juni im traditionsreichen Kino Abaton in Hamburg statt. Im Anschluss diskutierten der Doyen der europäischen Filmproduzentenlandschaft Jan Mojto und ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, beide intime Berlusconi-Kenner, mit dem Publizisten und Autor Stephan Lamby über ihre Begegnungen mit Berlusconi und attestierten dem Film eine genaue Darstellung seines Aufstiegs. Als "Blaupause für alle Figuren des modernen Populismus" bezeichnete di Lorenzo den Medienmogul und späteren langjährigen Ministerpräsidenten Italiens. Jan Mojto beschrieb detailliert Berlusconis trickreiche Verhandlungsführung, seinen Charme, aber auch sein unerbittliches Kalkül, das letztlich alles Handeln dem geschäftlichen Interesse "zu gewinnen" untergeordnet habe.Pressemappe unter diesem link (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/Nhq2CywZP0cQEqqTMtkA_?domain=presse.arte.tv).Fotos der Premiere unter diesem link (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/0hT5Cz61pRIyvQQIgDZAQ?domain=picdrop.com). © Valeska Zachau / ZEIT STIFTUNG BUCERIUSPressekontakt:Gabriele Dasch | gabriele.dasch@arte.tv | +33 3 90 14 21 56Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5797750