Essen (ots) -Mit dem S10 hat MEDION zur CES 2024 seinen Einstieg ins Performance-Segment bekannt gegeben und ein Laptop präsentiert, das neben seiner Leistungsfähigkeit vor allem durch sein wertiges Äußeres zu einem günstigen Preis überzeugt. Mit der neuen Ausstattungsvariante hebt MEDION das Performance Laptop nun auf das nächste Level: zum Einsatz kommt ein Display mit 4K OLED-Technologie und bei der CPU setzt MEDION auf einen Prozessor der Intel Core Ultra Serie, um die Nutzung modernster, auf künstlicher Intelligenz basierender Tools für die breite Masse zugänglich zu machen.Das 4K OLED-Display im 16:10-Format ist das Highlight der neuen Variante des S10: Die innovative Technologie verwendet selbstleuchtende Pixel anstelle traditioneller Hintergrundbeleuchtung und erzeugt dadurch ein tiefes, echtes Schwarz. Darüber hinaus bietet das Display mit 4K-Auflösung und 100 Prozent DCI-P3 eine hohe Farbtreue - perfekt für Content-Creator und alle, die auch unterwegs herausragende Bilder genießen wollen.Auch die CPU bekommt mit der neuen Variante des MEDION S10 ein Upgrade: der Intel Core Ultra 7 155H Prozessor mit Intel Arc Grafik garantiert in Kombination mit dem integrierten KI-Boost eine hohe Performance. Dieser Boost sorgt bei anspruchsvollen KI-Workloads für mehr Leistung, ohne dass ein weiterer Beschleuniger erforderlich ist. Außerdem stehen zahlreiche und einfach zu bedienende KI-Funktionen zur Verfügung. Für eine begrenzte Zeit erhalten Kund:innen ein zusätzliches, KI-gestütztes Softwarepaket mit Apps, unter anderem für die Bild- und Videobearbeitung, was mehr Kreativität, Produktivität und Effizienz ermöglicht.Das Gehäuse des Laptops ist aus einer hochwertigen Aluminium-Magnesium-Legierung gefertigt und nimmt dank der schmalen Bauweise von 17,8 mm Höhe nur wenig Platz ein. Auch auf der Waage schlägt das Laptop mit 1,7 Kilogramm kaum zu Buche. So ist das MEDION S10 immer und überall dabei: Es lässt sich problemlos transportieren und bietet ein einmaliges Zusammenspiel aus Performance und Eleganz.In Sachen Stromversorgung arbeitet im S10 ein 70-Wh-Akku, der bis zu 7 Stunden durchhält. Dank Rapid-Charge-Technologie ist das Laptop in rund 60 Minuten auf bis zu 80 Prozent aufgeladen und somit schnell wieder einsatzbereit. Für die perfekte Temperatur sorgt eine optimierte Kühlung mit zwei Lüftern sowie zwei Heatpipes. Wer das Laptop kurz unbeaufsichtigt lassen möchte, sperrt und entsperrt es einfach per Fingerprint-Sensor und schützt sensible Daten so vor neugierigen Augen.VerfügbarkeitDas MEDION S10 in der neuen Ausstattungsvariante mit OLED-Display und Intel Core Ultra 7 155H Prozessor ist ab sofort zum Preis von 1299,95 Euro im MEDION Shop erhältlich.Über MEDIONMEDION ist ein in Deutschland führender Hersteller von Consumer Electronics Produkten und Anbieter digitaler Services für alle. Das Sortiment umfasst smarte Multimedia- Produkte, Telekommunikations-Services und elektronisches Zubehör mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einen umfangreichen AfterSales-Service. MEDION ist seit 2011 Teil der internationalen Lenovo-Gruppe, einem führenden globalen Technologieunternehmen mit Kunden in über 160 Ländern und weltweit erfolgreich mit PCs, Laptops, Smartphones und Servern.© 2024 MEDION AG. Alle Rechte vorbehalten.MEDION, ERAZER und die entsprechenden Logos sind geschützte Marken der MEDION AG in Deutschland und/oder anderen Ländern. Andere Marken oder Produktnamen sind für die jeweiligen Markenrechtsinhaber geschützt.Pressekontakt:TEAM LEWISMEDIONde@teamlewis.comOriginal-Content von: MEDION, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9587/5797738